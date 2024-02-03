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Spor

Premier Lig'de dört dörtlük maç!

İngiltere Premier Lig 23. hafta mücadelesinde Newcastle United, sahasında Luton Town ile 4-4 berabere kaldı.

3 Şubat 2024 Cumartesi 20:22 - Güncelleme:
Premier Lig'de dört dörtlük maç!
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İngiltere Premier Lig'in 23. haftasında Newcastle United, sahasında Luton Town ile karşı karşıya geldi. St James Park'taki mücadele büyük bir çekişmeye sahne oldu ve maç 4-4 sona erdi.

Karşılaşmada ev sahibi Newcastle United'ın gollerini 7 ve 23'te Sean Longstaff, 67. dakiakda Kieran Trippier ve 73. dakikada Harvey Barnes attı. Luton Town'un golleri 21. dakikada Gabriel Osho, 40. dakikada Ross Barkley, 59. dakikada penaltıdan Carlton Morris ve 62. dakikada Elijah Adebayo'dan geldi.

Bu sonucun ardından Newcastle United 33, Luton Town 20 puana yükseldi.

Premier Lig'de bir sonraki haftada Newcastle United, Nottingham Forest deplasmanına gidecek. Luton Town, ligde gelecek hafta sahasında Aston Villa ile karşı karşıya gelecek.

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