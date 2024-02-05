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Spor

Premier Lig'den Alanyaspor'a geliyor!

Süper Lig ekiplerinden Alanyaspor, bonservisi Nottingham Forest'ta bulunan Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang için kulübüyle anlaşmaya vardı.

5 Şubat 2024 Pazartesi 22:05 - Güncelleme:
Premier Lig'den Alanyaspor'a geliyor!
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Kış transfer döneminde kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarını hızlandıran Alanyaspor yeni hedefini belirledi.

Sports Digitale'in haberine göre Alanyaspor, bonservisi Nottingham Forest'ta bulunan Güney Koreli forvet Ui-jo Hwang için kulübüyle anlaşmaya vardı.

Haberin detaylarında Alanyaspor, 31 yaşındaki santrfor ile görüşmelerin devam ettiği de yer aldı.

18 MAÇA ÇIKTI

Sezonun ilk yarısını Norwich City'de kiralık geçiren Ui-jo Hwang, Championship ekibiyle 18 resmi maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 3 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.

  • Alanyaspor transfer
  • Ui-jo Hwang
  • Nottingham Forest

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