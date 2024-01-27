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Spor

PSG, Bayern Münih'in yıldızını istiyor!

Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, Alman devi Bayern Münih'in yıldız stoperi Matthijs de Ligt'ı kadrosuna katmak için harekete geçti.

27 Ocak 2024 Cumartesi 21:48 - Güncelleme:
PSG, Bayern Münih'in yıldızını istiyor!
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Fransa Ligue 1 ekibi Paris Saint-Germain, savunmasını güçlendirmek adına çalışmalarına devam ediyor.

RMC Sport'un haberine göre; Paris Saint-Germain, Bayern Münih'in yıldız oyuncusu Matthijs de Ligt için harekete geçti. Fransız devinin, Bayern Münih'e De Ligt'in şartlarını sorduğu ifade edildi.

BAYERN SATMAYA SICAK BAKMIYOR

Bayern Münih'in savunmada yaşadığı sakatlıkların fazlalığı nedeniyle De Ligt'in satışına sıcak bakmadığı ancak Paris Saint-Germain'e henüz olumlu ya da olumsuz bir cevap vermediği de ifade edildi.

SEZON PERFORMANSI

Bu sezon Bayern Münih formasıyla 15 maça çıkan 24 yaşındaki stoper, bu karşılaşmalarda 1 gol kaydetti.

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