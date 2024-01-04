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Spor

PSG, Fransa Süper Kupası'nı aldı!

Fransa Süper Kupa mücadelesinde Paris Saint-Germain ile Toulouse karşı karşıya geldi. Parc des Princes'te oynanan maçı PSG 2-0 kazanarak Süper Kupa'nın sahibi oldu.

4 Ocak 2024 Perşembe 01:14 - Güncelleme:
PSG, Fransa Süper Kupası'nı aldı!
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Fransa Süper Kupası (Trophee des Champions) final maçında PSG ile Toulouse kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'te oynanan ve 22.45'te başlayan mücadelenin henüz 3. dakikasında Paris Saint-Germain, Kang-In Lee'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala, 44. dakikada bu kez sahneye PSG'nin dünya yıldızı Kylian Mbappe çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı PSG'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Toulouse farkı kapatmak için bastırsa da PSG rakibinin gol bulmasına izin vermedi ve maçı 2-0'lık galibiyetle tamamlayarak tarihinde 12. kez Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu.

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