PSG, Fransa Süper Kupası'nı aldı!

Fransa Süper Kupası (Trophee des Champions) final maçında PSG ile Toulouse kozlarını paylaştı.

Parc des Princes'te oynanan ve 22.45'te başlayan mücadelenin henüz 3. dakikasında Paris Saint-Germain, Kang-In Lee'nin golüyle 1-0 öne geçti.

İlk yarının bitimine kısa bir süre kala, 44. dakikada bu kez sahneye PSG'nin dünya yıldızı Kylian Mbappe çıktı ve durumu 2-0'a getirdi.

Mücadelenin ilk yarısı PSG'nin 2-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda Toulouse farkı kapatmak için bastırsa da PSG rakibinin gol bulmasına izin vermedi ve maçı 2-0'lık galibiyetle tamamlayarak tarihinde 12. kez Fransa Süper Kupası'nın sahibi oldu.