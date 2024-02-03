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Spor

PSG zorlu deplasmanda galip geldi

Fransa Ligue 1'in 20. haftasında Paris Saint-Germain, konuk olduğu Strasbourg'u 2-1 mağlup etti.

3 Şubat 2024 Cumartesi 01:34 - Güncelleme:
PSG zorlu deplasmanda galip geldi
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Fransa Ligue 1 20. hafta maçında Strasbourg ile Paris Saint-Germain karşı karşıya geldi. Karşılaşmayı PSG 2-1 kazandı.

PSG'ye galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Kylian Mbappe ve 49. dakikada Marco Asensio kaydetti. Strasbourg'un tek golü 68. dakikada Dilane Bakwa'dan geldi.

PSG'de Kylian Mbappe, karşılaşmanın 6. dakikasında penaltı vuruşundan yararlanamadı.

Bu sonuçla birlikte PSG, aldığı 3 puanla birlikte puanını 47 yaparak liderliğini sürdürdü. Strasbourg ise 25 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki maçında Strasbourg, Lens deplasmanına gidecek. PSG, sahasında Lille'i ağırlayacak.

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