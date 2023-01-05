Süper Lig'de kritik Galatasaray derbisine hazırlanan Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da sürdürüyor. Kadrosunu güçlendirecek alternatifler için temaslarda bulunan Fenerbahçe, büyük bir transferi bitirmeyi planlıyor.

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FENERBAHÇE EDEN HAZARD'I İSTEDİ

İspanya'nın önde gelen internet sitelerinden Fichajes, çarpıcı bir iddia ortaya atmıştı. Buna göre Fenerbahçe, Eden Hazard'ı sezon sonuna kadar kiralamak için Real Madrid ile görüştü. İspanyol devi de kararı oyuncuya bıraktı. Haberde, tarafların anlaşma sağlaması halinde Hazard'ın kalan maaşının bir bölümünün Real Madrid tarafından ödenmeye devam edeceği de kaydedildi.

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FENERBAHÇE HAZARD İÇİN BİR FIRSAT OLABİLİR

31 yaşındaki süperstar, 2019'da 115 milyon avroya imza attığı Real Madrid'de, sakatlıklar nedeniyle bir türlü bekleneni veremedi. Hazard, bu sezon da istediği forma şansını bulamadı, 13 resmi maçta sadece 621 dakika süre alabildi. Fenerbahçe, Belçikalı yıldızın kariyerini yeniden çıkışa geçirmesi için yeni bir fırsat olabilir.

FENERBAHÇE'NİN TRANSFERDEKİ KOZU BATSHUAYI

Sarı-Lacivertliler, Hazard'ı ikna etmek için Michy Batshuayi kozunu kullanmayı planlıyor. Golcü oyuncu, Belçika Milli Takımı'ndan arkadaşı olan ve son olarak Dünya Kupası'nda birlikte mücadele ettiği Eden Hazard için kolları sıvamaya hazır.

SEZON SONUNDA BONSERVİSİ ALINABİLİR

Yıldız futbolcunun Real Madrid ile olan sözleşmesi önümüzdeki sezonun sonunda bitecek. Fenerbahçe eğer Hazard'ı kiralar ve performansından memnun kalırsa, bu sezonun sonunda uygun bir bedelle bonservisini de alabilir.