Rıdvan Yılmaz ayrılıyor mu? Hocasından açıklama geldi

Rangers'ın transfer döneminde Beşiktaş'tan kadrosuna kattığı Rıdvan Yılmaz'ın İskoç kulübünde istediği kadar süre alamaması ayrılık iddialarını da beraberinde getirdi.

RIDVAN YILMAZ İÇİN GALATASARAY VE TRABZONSPOR İDDİASI

Türk sol bek geçtiğimiz temmuz ayında Beşiktaş'tan 4 milyon avro karşılığında Rangers'a transfer olmuştu. İskoç ekibinde 2'si ilk 11'de olmak üzere 4 resmi maçta forma giyebilen Rıdvan'ın, ocak ayında Galatasaray veya Trabzonspor'a kiralanabileceği iddia edildi.

"RIDVAN YILMAZ TAKIMDAN AYRILMAYACAK"

Rangers Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ise bu iddiaları yalanlayarak, genç defans oyuncusunun antrenmanlarda iyi ilerleme kaydettiğini, bu gece İskoçya Lig Kupası'nda Dundee ile oynayacakları çeyrek final maçının kadrosunda yer almak için mücadele ettiğini ve takımdan ayrılmayacağını belirtti.

"İLK GÜNKÜ RIDVAN İLE ŞU ANKİ RIDVAN ARASINDA ÇOK FARK VAR"

Rıdvan Yılmaz'ın gelişiminden memnun olduğunu dile getiren Van Bronckhorst, 21 yaşındaki sol bekin yeni bir takıma ve yurt dışında yaşamaya uyum sağlamak zorunda kaldığını ifade ederek "Hala genç, bu yüzden rahat etmesi biraz daha zaman alıyor. Ama ilk günkü Rıdvan ile şu anki Rıdvan arasında fark var; o şu anda çok daha iyi bir konumda. Bu nedenle St. Mirren maçında sonradan oyuna girdi çünkü iyi gidiyor. Gelişimine devam edecek ve muhtemelen şu anda A takımda oynamaya çok daha yakın." diye konuştu.

"UYUM SÜRECİ BİR SORUN DEĞİL"

Hollandalı teknik adam sözlerini şöyle sürdürdü:

"70-80 milyon sterlin bonservisle alınan ve kulüplerine uyum sağlamak için zamana ihtiyaç olan oyuncular var. Uyum sağlamak için zamana ihtiyacı olan oyuncularımız olduğunda, bu bir sorun olarak görülüyor ancak bu bir sorun değil."

"RIDVAN YILMAZ KİRALIK VERME DÜŞÜNCEMİZ YOK"

Rangers'ın diğer yeni transferleri Tom Lawrence veya Haham Matondo ile Rıdvan Yılmaz'ın uyum sürecini kıyaslamanın doğru olmayacağını vurgulayan Van Bronckhorst, "Onlar İngiltere'de yaşamaya alışkınlar, bu yüzden onlar için sorun değil. Ancak Rıdvan için bu gerçekten büyük bir adım. Yeni takım arkadaşlarına, yeni bir oyun stiline, yeni taktiklere uyum sağlaması gerekiyor. Şu anda oynamaya, birkaç ay öncesine göre çok daha yakın. Bu yüzden benim için onu kiralık vermek ya da başka bir şekilde takımdan göndermek gibi bir düşünce yok". ifadelerini kullandı.

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"RIDVAN İÇİN DURUM FARKLI"

Tüm oyuncularını geliştirmek için çaba sarf ettiklerini söyleyen Hollandalı hoca, "Her oyuncu farklıdır. Çok oynayan bir oyuncu, bildiği şeylerin üzerinden geçer ve oyunda neleri geliştirebileceğine bakar ancak Rıdvan Yılmaz için durum farklı. O daha çok taktikleri anladığından ve oyun içinde ne zaman nerede olması gerektiğini bildiğinden emin olmak durumunda. Onun için bu önemli" dedi.

"İNGİLİZCESİNİ GELİŞTİRİYOR"

Rıdvan'ın lisan konusunda da sıkıntılar yaşadığını vurgulayan 47 yaşındaki çalıştırıcı, "Geldiğinde iyi İngilizce bilmiyordu. Bunu geliştiriyor, böylece şimdi takım arkadaşlarıyla iletişim kurabiliyor. Bu, onun oynamasına izin vermeden önce göz önünde bulundurmanız gereken bir şey." diye konuştu.

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"BU AKŞAM İLK 11'DE OLABİLİR"

Rangers'ın teknik direktörü, bu akşam oynanacakları Dundee maçında Rıdvan Yılmaz'a ilk 11'de görev vermeye yakın olduğunu söyleyerek sözlerini tamamladı.

Star Gazetesi