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Spor

Rıdvan Yılmaz imzayı atıyor! Frankfurt'la anlaşamayınca...

Eintracht Frankfurt'a transferi son anda gerçekleşmeyen Rıdvan Yılmaz için Beşiktaş Yönetimi harekete geçti. Siyah beyazlı yöneticiler, 2023 Haziranı'nda serbest kalacak olan Rıdvan Yılmaz ile sözleşme yenileme görüşmelerine başlayacak.

Takvim9 Temmuz 2022 Cumartesi 09:36 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ın genç sol beki Rıdvan Yılmaz'ın Frankfurt'a transferi sonuca varmadı. Siyah-Beyazlılar, Alman ekibi ile bonuslar dahil 6.5 milyon avroya anlaşmış sonrasında sadece taksitlerle ilgili bir görüşme gerçekleştirmişti. Sürecin uzamasıyla birlikte Frankfurt geri adım attı, Beşiktaş'ın ilk şartları kabul etmesine rağmen transferi bitirecek resmi yazıyı göndermedi.

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RIDVAN YILMAZ'A YENİ SÖZLEŞME

Takvim'in haberine göre; takımın Avusturya kampına dahil olan 21 yaşındaki oyuncuya yeni teklif gelmemesi halinde Beşiktaş yönetimi oyuncuyla vakit kaybetmeden sözleşme yenileme görüşmelerine başlayacak.

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1 MİLYON AVRO MAAŞ VE SERBEST KALMA MADDESİ

Yönetimin 1 milyon avro üzerinde maaş teklifinin yanında genç oyuncunun gönlünü yapmak için sözleşme teklifine Frankfurt ile anlaştığı bedele yakın bir rakamı serbest kalma maddesi olarak eklemeyi düşündüğü belirtildi.

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AVUSTURYA KAMPINDA

Rıdvan Yılmaz, şu anda Avusturya kampında çalışmalarını sürdürüyor. Eintracht Frankfurt'a transferi adeta yılan hikayesine dönen Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş'ta kalacak.

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