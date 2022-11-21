Portekiz'in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, 2022 Dünya Kupası'nı takip eden gazetecilerden kendisiyle ilgili takım arkadaşlarına soru sormayı bırakmalarını istedi.

Fenerbahçe'de Osayi Samuel şaşkınlığı! Kararını verdi Portekiz Milli Takımı'nın çalışmalarını sürdürdüğü Al Shahaniya Tesisleri'nde basın toplantısının yapılacağı odaya beklenmedik bir anda giren Ronaldo, gazetecileri şaşırttı.

Manchester United'dan takım arkadaşı Bruno Fernandes ile sosyal medyaya sızan görüntüleri hakkında konuşan Ronaldo, "Uçağı gecikti, ona 'tekneyle mi geldin' diye sordum. Lütfen oyunculara benim hakkımda sorular sormayın." dedi.