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  • Ronaldo'nun kardeşi isyan etti! ''Bir adamı öldürdünüz...''
Spor

Ronaldo'nun kardeşi isyan etti! ''Bir adamı öldürdünüz...''

Fas'a yenilerek 2022 Dünya Kupası'na veda etmenin şokunu yaşayan Portekiz'de, Cristiano Ronaldo'nın kız kardeşi Elma Aveiro'nun sosyal medyadan yaptığı paylaşım gündem oldu.

11 Aralık 2022 Pazar 09:48 - Güncelleme:
Ronaldo'nun kardeşi isyan etti! ''Bir adamı öldürdünüz...''
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Fas'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'a, Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de oynatmaması nedeniyle tepkiler sürüyor.

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Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro, Fas karşılaşması sonrası Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz." ifadelerini kullandı.

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Aveiro paylaşımının sonunda ayrıca "Fernando Santos istifa" hashtagini kullandı.

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