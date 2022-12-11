Fas'a 1-0 mağlup olarak Dünya Kupası'na çeyrek final aşamasında veda eden Portekiz'de teknik direktör Fernando Santos'a, Cristiano Ronaldo'yu ilk 11'de oynatmaması nedeniyle tepkiler sürüyor.
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Ronaldo'nun kız kardeşi Elma Aveiro
, Fas karşılaşması sonrası Ronaldo'nun ağladığı bir fotoğrafı paylaşarak, "Bir adamı öldürdünüz, bir milli takımı öldürdünüz, bir ulusu öldürdünüz."
ifadelerini kullandı.
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Aveiro paylaşımının sonunda ayrıca "Fernando Santos istifa"
hashtagini kullandı.