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Spor

Samsunspor, yeni sezon mesaisine Bolu'da devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, yeni sezon çalışmalarına Bolu'da yaptığı kampla devam ediyor.

AA27 Temmuz 2023 Perşembe 22:25 - Güncelleme:
Samsunspor, yeni sezon mesaisine Bolu'da devam ediyor
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Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışma ile günü tamamladı.

Yılport Samsunspor'un yeni transferi Kingsley Schindler, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

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