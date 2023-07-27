Samsunspor, yeni sezon mesaisine Bolu'da devam ediyor

Trendyol Süper Lig takımı Yılport Samsunspor, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Bolu'nun Gerede ilçesinde kamp yapan kırmızı-beyazlı ekip, teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Kırmızı-beyazlı ekip, taktik ağırlıklı çalışma ile günü tamamladı.

Yılport Samsunspor'un yeni transferi Kingsley Schindler, bugün yapılan antrenmanda takımdan ayrı çalıştı.



Kırmızı-beyazlı ekip, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Bodrumspor ile yarın hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.