Sandro Tonali, adım adım Newcastle United'a

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan'ın 23 yaşındaki orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi kadrosuna katmaya hazırlanıyor.

Newcastle United'ın Tonali için Milano'daki son toplantının ardından anlaşmaya varıldığı aktarılırken İngiliz ekibinin bu transfer için kasasından 70 milyon euro çıkacağı kaydedildi.

İtalyan yıldızın, İngiliz temsilcisiyle 2029'a kadar kontrat imzalaması bekleniyor.

SANDRO TONALI'NİN MİLAN PERFORMANSI



2020 yılından bu yana Milan 130 kez forması terleten başarılı orta saha, 7 gol 13 asistlik performansın yanında bir de Serie A şampiyonluğu yaşamayı başarmıştı.