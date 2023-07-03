İSTANBUL 31°C / 22°C
Parçalı bulutlu, güneşli
3 Temmuz 2023 Pazartesi / 15 ZilHicce 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,0772
  • EURO
    28,4125
  • ALTIN
    1604.08
  • BIST100
    5968.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sandro Tonali'nin yeni adresi Newcastle United
Spor

Sandro Tonali'nin yeni adresi Newcastle United

Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi kadrosuna kattı.

AA3 Temmuz 2023 Pazartesi 14:53 - Güncelleme:
Sandro Tonali'nin yeni adresi Newcastle United
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tonali'nin bonservisi konusunda İtalya temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Newcastle United, Tonali için 70 milyon avro bonservisi bedeli ödeyecek.

İtalya Milli Takımı'nda 14 maçta görev alan ön libero, Milan formasıyla 130 karşılaşmada 7 gol ve 13 asiste imza attı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.