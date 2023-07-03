Sandro Tonali'nin yeni adresi Newcastle United

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Newcastle United, Milan'da forma giyen orta saha oyuncusu Sandro Tonali'yi renklerine bağladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Tonali'nin bonservisi konusunda İtalya temsilcisiyle anlaşmaya varıldığı ve 23 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, bu sezon UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Newcastle United, Tonali için 70 milyon avro bonservisi bedeli ödeyecek.

İtalya Milli Takımı'nda 14 maçta görev alan ön libero, Milan formasıyla 130 karşılaşmada 7 gol ve 13 asiste imza attı.