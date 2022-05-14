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Spor

Şaşırtan iddia! Mesut Özil'in yeni adresi...

Mesut Özil'in kadro dışı kaldığı Fenerbahçe'den sezon sonunda ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. Adı Inter Miami ve Hull City ile anılan Mesut Özil için şimdi de Meksika temsilcisi Necaxa iddiaları gündeme geldi.

Akşam14 Mayıs 2022 Cumartesi 11:54 - Güncelleme:
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Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil'in başka bir takıma gitmek istediği iddiaları gündeme gelmeye devam ediyor. Dünya basınında çıkan haberlerdeki iddialara göre, yıldız ismin yeni durağı Meksika olabilir.

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MESUT ÖZİL'E SÜRPRİZ TALİP

Fox Deportes'te yer alan bir habere göre; Mesut Özil için MLS takımı Inter Miami ve Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City iki alternatif olarak masada dururken yıldız futbolcu, kendisinin de yatırımcıları arasında olduğu Meksika ekibi Necaxa kulübüne transfer iddiasıyla gündeme geldi.

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%50'SİNİ ALMIŞLARDI

Fenerbahçe tarafından kadro dışı bırakılan yıldız oyuncunun Necaxa orta sahası için biçilmiş kaftan olduğunu yazan Hector Cantu, bu transferin saha dışında da ses getireceğini yazdı.

Cantu'ya göre; Mesut Özil'in gelmesi Meksika Ligi'ne olan ilgiyi artırabilir. Özil, beraberinde Eva Longoria, Kate Upton ile eşi Justin Verlander ve NBA yıldızı Victor Oladipo ile birlikte Necaxa'nın %50 hissesini satın almıştı.

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