Selahattin Baki'den yabancı hakem talebi!

Trendyol Süper Lig'de Fenerbahçe deplasmanda Hatayspor'u 2-0 yendi. Maçın ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki açıklamalarda bulundu.

"Bizim için son derece duygusal ve zorlu bir maç oldu. Hocamızı, taraftarımızı ve takımımızı tebrik ediyorum. Perşembe günü de önemli bir maçımız var. Bugün de akıllı oynadık ve maçı kazandık. Şampiyonluk yolunda zorlu bir virajı döndük. Yalnız bazı şeyler var, kazanırken de konuşmak gerekiyor. Atilla Karaoğlan ismi açıklandığında taraftarın bir reaksiyonu oldu. Bizim de kuşkularımız olmuştu. Bugün bakınca kuşkularımızın ne kadar doğru olduğu ortaya çıktı. Fenerbahçe'ye gösterdiği cömert sarı kartlara bakalım. Bize verilen sarı kart pozisyonlarını rakibimiz yapınca kart çıkmadı. Bize 5 sarı kart verildi, rakibimize 1 sarı kart verildi. Her şeyi geçtik, 85. dakikada verilmeyen kırmızı kart. Sportif olarak hiçbir şekilde açıklanamaz."

SÜPER KUPA'YA YABANCI HAKEM

Selahattin Baki, Süper Kupa maçında yabancı hakemin görev alması gerektiğini söyledi.

"Ezeli rakibimizin başkanı, birkaç kere, 'Bu federasyon bizim federasyonumuz, biz seçtik, memnunuz' demişti. Geçen hafta, her ne hikmetse bir anda Futbol tarihinin en kötü federasyonu, istifalarını istiyoruz diye açıklama yaptılar. Samimiyet testi yapmak istiyoruz. Biz zaten hakem performanslarından uzun zamandır endişeliyiz. Kendileri bu seviyeye geçen hafta ulaştılar. O zaman Urfa'daki Süper Kupa için iki ezeli rakip yabancı hakem için başvuru yapalım. Onların da samimiyetlerini görelim."