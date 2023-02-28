Selçuk İnan istedi, Ramazan Özkanlı geri döndü

U19 Milli Takımı kalecisi Ramazan Özkanlı, kiralık olarak forma giydiği Sarıyer'den kulübü Kasımpaşa'nın isteğiyle geri çağrıldı. Teknik direktör Selçuk İnan'ın performansını beğendiği 20 yaşındaki genç eldiven yuvasına geri döndü ve burada 4 takım arkadaşıyla rekabete girecek.

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RAMAZAN ÖZKANLI YUVAYA DÖNDÜ

Sezon başında altyapısından yetiştiği Kasımpaşa ile 5 yıllık profesyonel sözleşme imzalayan Ramazan Özkanlı, sezon sonuna kadar 2. Lig Kırmızı Grup takımı Sarıyer'e kiralanmıştı. Performansıyla dikkat çeken Ramazan, teknik direktör Selçuk İnan'ın isteğiyle devre arasında Kasımpaşa'ya geri çağrıldı. Sarıyer her ne kadar gitmesini istemese de sözleşmedeki maddeyi kullanan Kasımpaşa oyuncuyu kadrosuna kattı.

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Kasımpaşa'nın kadrosunda halihazırda 4 kaleci bulunuyor. Ramazan Özkanlı, burada Günay Güvenç (31), Ertuğrul Taşkıran (33), Erdem Canpolat (21) ve Enes Sarı (22) ile forma rekabetine girecek. Selçuk İnan'ın üzerinde özellikle durduğu genç yetenek 1,90 boyunda ve sağ ayağını kullanıyor.