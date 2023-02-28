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Spor

Görüşmeler başladı! Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Galatasaray'a...

Galatasaray, Hakan Çalhanoğlu'nun da formasını giydiği Inter ile sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Roberto Gagliardini'yi transfer etmek için görüşmelere başladı.

Star Gazetesi28 Şubat 2023 Salı 12:06 - Güncelleme:
Görüşmeler başladı! Hakan Çalhanoğlu'nun takım arkadaşı Galatasaray'a...
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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Inter'in orta saha oyuncusu Roberto Gagliardini'yi kadrosuna katmak istiyor.

GALATASARAY, ROBERTO GAGLIARDINI'NİN MENAJERİYLE GÖRÜŞTÜ

İtalyan basınında çıkan haberlere göre; sarı kırmızılı yönetimin, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gagliardini'nin menajeri Beppe Riso ile temas kurduğu iddia edildi.

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LEICESTER CITY DE TALİP

Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki oyuncuya İngiltere Premier Lig takımı Leicester City'nin de talip olduğu öğrenildi.

İTALYA DIŞINA TRANSFERİ YÜKSEK İHTİMAL

Serie A'dan bazı takımların da ilgisi çeken İtalyan futbolcunun, ülkesinin dışında bir takıma transfer olma ihtimalinin daha fazla olduğu dile getiriliyor.

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17 MAÇTA FORMA GİYDİ

Bu sezon Inter formasıyla 17 resmi maça çıkan Roberto Gagliardini, gol ve asist yapamazken, 627 dakika sahada kaldı.

Star Gazetesi

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