Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Inter'in orta saha oyuncusu Roberto Gagliardini'yi kadrosuna katmak istiyor.
İtalyan basınında çıkan haberlere göre; sarı kırmızılı yönetimin, kulübüyle sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Gagliardini'nin menajeri Beppe Riso ile temas kurduğu iddia edildi.
Inter'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılan 28 yaşındaki oyuncuya İngiltere Premier Lig takımı Leicester City'nin de talip olduğu öğrenildi.
Serie A'dan bazı takımların da ilgisi çeken İtalyan futbolcunun, ülkesinin dışında bir takıma transfer olma ihtimalinin daha fazla olduğu dile getiriliyor.
Bu sezon Inter formasıyla 17 resmi maça çıkan Roberto Gagliardini, gol ve asist yapamazken, 627 dakika sahada kaldı.
Star Gazetesi