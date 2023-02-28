Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi! Reddetti...

UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam eden ve son 16 turunda Sevilla ile eşleşen, Spor Toto Süper Lig'de lider Galatasaray ile şampiyonluk yarışı yapan, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise çeyrek finale kalan Fenerbahçe'de Jorge Jesus krizi yaşanıyor!

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JORGE JESUS FENERBAHÇE'NİN TEKLİFİNİ REDDETTİ

Brezilya basınında çıkan haberlere göre; sarı lacivertli takımın teknik direktörü Jorge Jesus, sezon sonunda Fenerbahçe'de ayrılmak istiyor. Jesus'un yönetimden gelen yeni sözleşme teklifini reddettiği iddia edildi. Portekizli teknik adamın Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2023'te sona erecek.

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JESUS'UN AKLI BREZİLYA MİLLİ TAKIMI'NDA

Jorge Jesus'un, Tite ile yolların ayrılmasının ardından boşta olan Brezilya Milli Takımı teknik direktörlüğü koltuğuna oturmayı hedeflediği ve bu nedenle sarı lacivertli kulüpten gelen teklifi kabul etmediği ileri sürüldü.

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BREZİLYA FUTBOL FEDERASYONU'NUN HOCA ADAYLARI ARASINDA

68 yaşındaki çalıştırıcı, Brezilya Futbol Federasyonu tarafından milli takım için düşünülen teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

Star Gazetesi