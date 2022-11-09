İSTANBUL 14°C / 10°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Kasım 2022 Çarşamba / 15 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6051
  • EURO
    18,6858
  • ALTIN
    1022.31
  • BIST100
    4364.04
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Görüşmeler başladı
Spor

Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Görüşmeler başladı

Fenerbahçe'de gözden düşen Serdar Dursun, Schalke 04 ile transfer görüşmelerine başladı. Alman kulübünün Serdar Dursun için 5 milyon avroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

9 Kasım 2022 Çarşamba 16:02 - Güncelleme:
Serdar Dursun Fenerbahçe'den ayrılıyor! Görüşmeler başladı
ABONE OL

Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, kulüp aramaya devam ederken Schalke ile görüşmelere başladı. Dursun'un Alman ekibiyle ara transfer dönemi için temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.

Icardi'nin bonservisi alınacak mı? Dursun Özbek açıkladı...

ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

Alman internet sitesi Derwesten'in haberine göre Jorge Jesus'un gelmesiyle beraber takımda fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Almanya devi Schalke 04 ile anlaşmak üzere. Dursun, anlaşma sağladığı takdirde devre arasında transferi gerçekleşecek.

Şenol Güneş iki ismin üstünü çizdi! "Gönderilsinler"

KENAN KARAMAN'A RAKİP OLACAK

Alman ekibinin üç santrforu Simon Terodde, Sebastian Polter ve Kenan Karaman'ın toplamda 15 maçta 3 gol atmasıyla yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Schalke, 6 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

Rangers'tan ayrılırsa Rıdvan Yılmaz'ın ilk tercihi...

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Alman haber sitesinin haberini derleyen Sabah'ın verdiği bilgilere göre, Amine Harit transferinden 5 milyon avro bonservis bedeli kazanan Schalke'nin Serdar Dursun için bu parayı gözden çıkardığını iddia etti.

Böylesi görülmedi! Veda maçında tarihe geçti

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe ile 33 maça çıkan Serdar Dursun, 15 gole imza atarak takımının en skorer ismiydi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.