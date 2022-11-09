Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun, kulüp aramaya devam ederken Schalke ile görüşmelere başladı. Dursun'un Alman ekibiyle ara transfer dönemi için temaslarını sürdürdüğü iddia edildi.

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ANLAŞMA SAĞLANMAK ÜZERE

Alman internet sitesi Derwesten'in haberine göre Jorge Jesus'un gelmesiyle beraber takımda fazla forma şansı bulamayan Serdar Dursun, Almanya devi Schalke 04 ile anlaşmak üzere. Dursun, anlaşma sağladığı takdirde devre arasında transferi gerçekleşecek.

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KENAN KARAMAN'A RAKİP OLACAK

Alman ekibinin üç santrforu Simon Terodde, Sebastian Polter ve Kenan Karaman'ın toplamda 15 maçta 3 gol atmasıyla yeni sezona kötü bir başlangıç yapan Schalke, 6 puanla ligin dibine demir atmış durumda.

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BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Alman haber sitesinin haberini derleyen Sabah'ın verdiği bilgilere göre, Amine Harit transferinden 5 milyon avro bonservis bedeli kazanan Schalke'nin Serdar Dursun için bu parayı gözden çıkardığını iddia etti.