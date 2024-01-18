İSTANBUL 14°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Ocak 2024 Perşembe / 8 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,1293
  • EURO
    32,8126
  • ALTIN
    1950.82
  • BIST100
    8016.09
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sinan Kaloğlu: Genç oyuncularımız çok doğru pozisyonlar yakaladılar
Spor

Sinan Kaloğlu: Genç oyuncularımız çok doğru pozisyonlar yakaladılar

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Kayserispor galibiyetinin ardından yaptığı açıklamada, 'Genç oyuncularımız çok doğru pozisyonlar yakaladılar' dedi.

IHA18 Ocak 2024 Perşembe 19:02 - Güncelleme:
Sinan Kaloğlu: Genç oyuncularımız çok doğru pozisyonlar yakaladılar
ABONE OL

Ziraat Türkiye Kupası 5. Eleme Turu'nda Gençlerbirliği deplasmanda Kayserispor'u 2-1 mağlup ederek son 16'ya adını yazdırdı.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, genç oyunculara fırsat vereceklerini söyleyerek, "Takımımı yürekten kutluyorum. Son 16'ya kaldık. Genç oyuncularımız vardı ama çok doğru pozisyonlar yakaladılar. Genç ağırlıklı kadroyla oynadık. 16 yaşında oyuncularımız da vardı ama bunu hiç aratmadılar. Çok doğru bir şekilde pozisyonlarını aldılar. İyi bir mücadele yaptılar. Maçın bazı bölümlerinde çok güzel geçişler yakaladık. Güçlü bir takıma karşı oynadık. Süper Lig'in iyi takımlarından birine karşı kendi sahasında, seyircisinin önünde oynadık. O yüzden bütün oyuncularımı da kutluyorum. Gerçekten muhteşem bir maç, bir zafer oldu. Son 16'dayız artık devam edeceğiz. Gençlerbirliği altyapısı ile ünlü bir kulüp. Şimdi genç oyuncularla ilgili beklentiler var. Ben de çocukları doğru zaman ve alanda oynatmaya devam ediyorum. Bugün şans verdiğim oyuncuların başarısı beni mutlu etti. Camiamız müsterih olsun, genç oyuncularımıza fırsat vereceğiz. Genç oyuncularımı ve takımımı yürekten kutluyorum" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.