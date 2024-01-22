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Spor

Sinan Kaloğlu: Hakemin bugün tutumunu objektif olarak gördüm

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Sinan Kaloğlu, Sakaryaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, “Artık bırakalım bunları da herkes futboluna baksın. Bizim de canımızın yandığı çok zaman oldu ama yapacak bir şey yok. Ben hakemin bugün tutumunu tabii ki maçı izleyeceğiz, göreceğiz ama objektif olarak gördüm” dedi.

IHA22 Ocak 2024 Pazartesi 00:47 - Güncelleme:
Sinan Kaloğlu: Hakemin bugün tutumunu objektif olarak gördüm
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Trendyol 1. Lig'in 19. haftasında Gençlerbirliği, sahasında ağırladığı Sakaryaspor'u 3-1'lik skorla mağlup etti.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında karşılaşmayı değerlendiren Gençlerbirliği Teknik Direktörü Kaloğlu, "Oyuncularımı kutluyorum. İyi bir galibiyet aldılar. Play-off grubunun içinde rakiplerimizden biriydi. İkili averajda da yakalamış olduk. Zor bir maçtı. Net bir galibiyet o yüzden oyuncularımı kutluyorum. Maçın teknik analizine çok girmeyeceğim. Bu sefer sadece şunu söylemek istiyorum. Tüm oyuncularımla gurur duyuyorum gerçekten ve bence bu camia bu oyuncularla gurur duysun. Maddi ve manevi şu anda bu oyuncularımızın desteğe ihtiyacı var. Bir hikaye yazmak istiyorlar. Biz içeride çok güzel bir aile ortamındayız. Hem Türkiye Kupası'nda yürüyoruz hem de kendi ligimizde üst sıralarda bir üst lige çıkmayı zorluyoruz ama sadece bunu oyuncularım. Tek başlarına yapamaz. O yüzden maddi ve manevi bir desteğe ihtiyacımız var. Daha çok birlikteliğe ihtiyacımız var. İnşallah tüm camia birlik olur ve iyi bir şekilde devam ederiz. Hikaye yazmak istiyoruz inşallah sonunda da yazarız tekrardan. Önümüzdeki karşılaşmada da kazanarak hikayemize devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

"HAKEMİN BUGÜN TUTUMUNU OBJEKTİF OLARAK GÖRDÜM"

Uzun zamandır hakem kararlarıyla ilgili değerlendirme yapmadığını hatırlatan Kaloğlu, "Ben de hata yapıyorum antrenör olarak, oyuncum gol kaçırıyor. Birisi hata yapıyor, hakemler de hata yapıyor ama biz o kadar bir sarmalın içinde hakemlerimizi konuşuyoruz. Bazen yaptığımız hataları onların yüzünden yaptığını düşünüyoruz. Bu da futbolumuza zarar veriyor. Özellikle insan olan hakemlerimizi bakın insan olan diyorum, çünkü onların da bir ailesi var. Onların da bir anne, babası, eşleri ve çocukları var. O yüzden de dikkat etmemiz gerekiyor bu tip demeçlere. Bence artık bırakalım, çünkü Avrupa'da da sürekli maçları izliyoruz. İnanılmaz hatalar oluyor. Ben Almanya'da oynadım ama hiç hakemlere konuşan, hakemleri sürekli eleştiren bir yapı görmedim. O yüzden bence artık bırakalım bunları da herkes futboluna baksın. Biraz bize bizim de canımızın yandığı çok zaman oldu ama yapacak bir şey yok. Ben hakemin bugün tutumunu tabii ki maçı izleyeceğiz, göreceğiz ama objektif olarak gördüm. Kazandığımız için söylemiyorum bunu ama objektif olarak gördüm" diye konuştu.

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