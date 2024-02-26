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Spor

Sivasspor, Kasımpaşa mesaisine başladı

Süper Lig'in 28. haftasında deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak olan Sivasspor maçın hazırlıklarına bugün başladı.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 17:23 - Güncelleme:
Sivasspor, Kasımpaşa mesaisine başladı
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Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 1 Mart Cuma günü deplasmanda Kasımpaşa ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, ligde dün Siltaş Yapı Pendikspor ile oynanan karşılaşmada forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer gruptaki futbolcular ise antrenmana ısınma koşusuyla başladı.

Pas çalışan futbolcular, yarı sahada çift kale maçla idmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla Kasımpaşa maçının hazırlıklarına devam edecek.

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