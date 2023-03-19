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Spor

Sivasspor'a Yunan futbolcusundan kötü haber

Sivasspor - Fiorentina maçında sakatlanan Yunan orta saha oyuncusu Charis Charisis'in gerçekleştirilen kontrollerinde, sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edildi.

AA19 Mart 2023 Pazar 14:27 - Güncelleme:
Sivasspor'a Yunan futbolcusundan kötü haber
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Sivassporlu Charis Charisis'in sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma olduğu belirlendi.

Sivasspor Kulübü, orta saha oyuncusu Charisis'in sağlık durumu hakkında bilgilendirmede bulundu.

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Kırmızı-beyazlı ekibin kulüp doktoru Baran Güler, kulübün internet sitesine yaptığı açıklamada, "UEFA Avrupa Konferans Ligi son 16 turu rövanş maçında perşembe günü sahamızda Fiorentina ile oynadığımız maçın 15. dakikasında sakatlanan ve oyundan çıkmak zorunda kalan oyuncumuz Charis Charisis'in gerçekleştirilen kontrollerinde, sağ ayak bileği dış bağlarında yaralanma tespit edilmiştir. Sporcunun tedavisine sağlık ekibimizce başlanılmıştır." ifadelerini kullandı.

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