İSTANBUL 9°C / 2°C
Parçalı bulutlu, güneşli
1 Şubat 2024 Perşembe / 22 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,3719
  • EURO
    32,8709
  • ALTIN
    1984.33
  • BIST100
    8646.95
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'un 24. hafta rakibi MKE Ankaragücü
Spor

Sivasspor'un 24. hafta rakibi MKE Ankaragücü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında sahasında MKE Ankaragücü'nü konuk edecek. Karşılaşma saat 17.00'de başlayacak.

AA1 Şubat 2024 Perşembe 13:55 - Güncelleme:
Sivasspor'un 24. hafta rakibi MKE Ankaragücü
ABONE OL

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Eryaman Stadyumu'nda saat 17.00'de başlayacak karşılaşmada, hakem Abdulkadir Bitigen görev yapacak.

Ligde geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 8'er beraberlik ve mağlubiyet yaşayan kırmızı-beyazlı ekip, 29 puan topladı.

Sivasspor'da sakatlığı bulunan Ziya Erdal ile sarı kart cezalısı Uğur Çiftçi, MKE Ankaragücü karşılaşmasında forma giyemeyecek.

Defans oyuncusu Caner Osmanpaşa ise yarınki karşılaşma öncesi sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.