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Spor

Sosyal medyadan tepki yağdı! ''Şimdi görelim Onyekuru''

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Henry Onyekuru ve Younes Belhanda'ya, Fenerbahçeli taraftarlardan tepki yağdı. Adana Demirspor-Galatasaray maçı öncesi iki oyuncunun performansları merak konusu oldu.

Akşam19 Eylül 2022 Pazartesi 15:18 - Güncelleme:
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Fenerbahçeli taraftarlar, Adana Demirspor-Galatasaray maçı öncesi Henry Onyekuru ve Younes Belhanda paylaşımlarına başladı. Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Adana Demirspor'u 4-2 mağlup ettiği maçta eski Galatasaraylı futbolcular Henry Onyekuru ve Younes Belhanda'nın tavırları gündeme oturmuştu.

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"GÖZLERİMİZ ÜZERLERİNDE"

Henry Onyekuru ve Younes Belhanda'nın Fenerbahçe-Adana Demirspor maçında sergiledikleri tavır yeniden gündem oldu. Fenerbahçeli taraftarlar, Adana ekibinin Galatasaray maçı öncesi iki futbolcuya atıfta bulunarak "gözümüz üzerinizde" paylaşımları yaptı.

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SOSYAL MEDYA ÇALKALANIYOR

Kadıköy'deki maçta Henry Onyekuru'nun Jorge Jesus'a da dahil olmak üzere birçok kez "4" işareti yapması hafızalardaki yerini korurken, Younes Belhanda'nın taraftarlarla atışması da dikkat çekmişti. Fenerbahçeli taraftarlar şimdi Galatasaray maçında iki futbolcunun takınacağı tavrı dört gözle beklediklerini sosyal medyada dile getirdi.

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PERFORMANSLARI GÖZ DOLDURUYOR

Bu arada Onyekuru ve Belhanda Süper Lig'de yeni sezona müthiş bir giriş yaptı. Adana Demirspor 7. hafta sonunda ligde lider konumda bulunurken Henry Onyekuru 7 maçta 2 gol, 2 asist; Younes Belhanda ise 7 maçta 4 gollük katkı verdi.

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