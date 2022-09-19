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Spor

Beşiktaş'ta ''yerli yardımcı'' operasyonu!

Beşiktaş Yönetimi, teknik direktör Valerien Ismael'in ekibine yerli bir yardımcı antrenör monte etmeyi planlıyor. Bu konuda adayların olduğu ve önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öğrenildi.

Sabah19 Eylül 2022 Pazartesi 15:20 - Güncelleme:
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Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in geleceği tartışma konusu olurken siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Ismael'in ekibine yerli bir yardımcı monte etmeyi düşündüğü iddia edildi.

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BEŞİKTAŞ'TA YERLİ YARDIMCI GÜNDEMDE

Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta milli arada yerli yardımcı antrenör konusu masaya yatırılacak. Bu konuda adayların olduğu ve önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öne sürüldü.

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ISMAEL EKİP VURGUSU YAPMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, daha önce kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardımcılarının fotoğrafını paylaşmış ve 'ekip' vurgusu yapmıştı.

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ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE DAHİ VARDI

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görev yaptığında Guti ve İlhan Mansız yardımcılığını yapmıştı. O dönem Güneş'in yabancı futbolcularla olan iletişiminde Guti eşlik etmişti.

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