Beşiktaş'ta ''yerli yardımcı'' operasyonu!

Beşiktaş'ta teknik direktör Valerien Ismael'in geleceği tartışma konusu olurken siyah-beyazlılarla ilgili sürpriz bir iddia gündeme geldi. Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Ismael'in ekibine yerli bir yardımcı monte etmeyi düşündüğü iddia edildi.

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BEŞİKTAŞ'TA YERLİ YARDIMCI GÜNDEMDE

Süper Lig'de son 2 haftada 5 puan kaybeden Beşiktaş'ta milli arada yerli yardımcı antrenör konusu masaya yatırılacak. Bu konuda adayların olduğu ve önümüzdeki günlerde sıcak gelişmeler yaşanabileceği öne sürüldü.

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ISMAEL EKİP VURGUSU YAPMIŞTI

Beşiktaş Teknik Direktörü Valerien Ismael, daha önce kendisine ait sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yardımcılarının fotoğrafını paylaşmış ve 'ekip' vurgusu yapmıştı.

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ŞENOL GÜNEŞ DÖNEMİNDE DAHİ VARDI

Hatırlanacağı üzere Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş görev yaptığında Guti ve İlhan Mansız yardımcılığını yapmıştı. O dönem Güneş'in yabancı futbolcularla olan iletişiminde Guti eşlik etmişti.