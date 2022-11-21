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Spor

Sözleşmeleri sona eriyor! Beşiktaş'ta 10 futbolcudan 9'u gidebilir

Beşiktaş'ta 10 futbolcunun sözleşmesi sezon sonunda bitecek. Bu 10 futbolcudan siyah beyazlı takımda kalması garanti olan tek isim var. İşte detaylar...

Sabah21 Kasım 2022 Pazartesi 12:26 - Güncelleme:
Sözleşmeleri sona eriyor! Beşiktaş'ta 10 futbolcudan 9'u gidebilir
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Geçtiğimiz sezon mukaveleleri biten 14 oyuncudan sadece Atiba ve Josef ile yeniden anlaşan Beşiktaş, bu sezon da benzer bir durumla karşı karşıya. Kartal'da 10 futbolcunun sözleşmesi haziranda sona erecek. Teknik heyet ve yönetim, mevcut performanslar itibarıyla bu futbolcuların en az yarısıyla yola devam etmeyi düşünmüyor. Atiba'nın futbola veda etmesi beklenirken Welinton, Dele Alli ve Masuaku göze giremeyen isimler.

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İKİ YILDIZ KOŞULLARA BAĞLI

Takımda kalmak isteyen Josef ile birlikte N'Koudou ve Redmond'ın ise performanslarını yukarı çekmesi gerekiyor. Beşiktaş'ın satın alma opsiyonlu kiralık olarak kadrosuna kattığı Wout Weghorst ve Tayfur Bingöl ise uygun koşullar sağlanırsa birlikte devam edilmesi düşünülen futbolcular. 1 yıl daha opsiyon maddesi bulunan Cenk Tosun ise kesin olarak takımda kalacak.

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