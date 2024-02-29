İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Şubat 2024 Perşembe / 21 Recep 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,2291
  • EURO
    33,9939
  • ALTIN
    2056.18
  • BIST100
    9193.69
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Süper Lig'de 28. hafta yarın başlayacak
Spor

Süper Lig'de 28. hafta yarın başlayacak

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta, yarın oynanacak Kasımpaşa-Sivasspor maçıyla başlayacak. Haftanın önemli karşılaşmasında 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray, Tüpraş Stadyumu'nda derbi maçta karşı karşıya gelecek.

IHA29 Şubat 2024 Perşembe 17:33 - Güncelleme:
Süper Lig'de 28. hafta yarın başlayacak
ABONE OL

Trendyol Süper Lig'de 28. hafta heyecanı yarın, 2 Mart Cumartesi, 3 Mart Pazar ve 4 Mart Pazartesi günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Haftanın açılış karşılaşmasında yarın saat 20.00'da Kasımpaşa, Sivasspor'u ağırlayacak. Ligde 28. hafta 3 Mart Pazar günü Beşiktaş ile Galatasaray arasındaki derbi maça da sahne olacak. Tüpraş Stadyumu'nda oynanacak Beşiktaş - Galatasaray müsabakası saat 19.00'da başlayacak.

Hafta, 4 Mart Pazartesi günü yapılacak 3 mücadeleyle tamamlanacak.

Süper Lig'de 28. haftanın programı şöyle:

Yarın

20.00 Kasımpaşa - Sivasspor

2 Mart Cumartesi

13.30 MKE Ankaragücü - İstanbulspor

16.00 Çaykur Rizespor - Kayserispor

19.00 Hatayspor - Fenerbahçe

3 Mart Pazar

13.30 RAMS Başakşehir - Samsunspor

13.30 Pendikspor - Konyaspor

19.00 Beşiktaş - Galatasaray

4 Mart Pazartesi

17.00 Adana Demirspor - Fatih Karagümrük

20.00 Corendon Alanyaspor - Trabzonspor

20.00 Antalyaspor - Gaziantep FK

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.