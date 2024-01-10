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Spor

Szymanski: Bu şekilde devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe'de 7-1'lik Konyaspor galibiyetinin önemli pay sahiplerinden olan Sebastian Szymanski, maçın ardından konuştu. Polonyalı yıldız, '1 maçı daha gol yiyerek tamamladık. Bunun üzerine düşünmeliyiz ama galibiyet için mutluyuz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz.' ifadelerini kullandı.

10 Ocak 2024 Çarşamba 22:42 - Güncelleme:
Szymanski: Bu şekilde devam etmek istiyoruz
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Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 7-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Farklı skora rağmen yedikleri gole değinen Szymanski, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Çok iyi bir 3 puan aldık. Mutlu olabiliriz ama 1 maçı daha gol yiyerek tamamladık. Bunun üzerine düşünmeliyiz ama galibiyet için mutluyuz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

3 günde bir maç oynamanın güzel bir şey olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Futbolda bir oyuncu için en güzel şey 3 günde 1 maç oynamaktır. Zaman zaman yorgunluk olabilir ama saha içinde bunu hissetmiyorsunuz. Fiziksel olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Hızlı ve güçlü oynadık." sözlerini sarf etti.

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