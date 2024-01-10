Szymanski: Bu şekilde devam etmek istiyoruz

Fenerbahçe'nin Polonyalı yıldızı Sebastian Szymanski, 7-1 kazandıkları Konyaspor maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Farklı skora rağmen yedikleri gole değinen Szymanski, "Çok önemli bir galibiyet elde ettik. Çok iyi bir 3 puan aldık. Mutlu olabiliriz ama 1 maçı daha gol yiyerek tamamladık. Bunun üzerine düşünmeliyiz ama galibiyet için mutluyuz. Bu şekilde devam etmek istiyoruz." dedi.

3 günde bir maç oynamanın güzel bir şey olduğunu söyleyen yıldız oyuncu, "Futbolda bir oyuncu için en güzel şey 3 günde 1 maç oynamaktır. Zaman zaman yorgunluk olabilir ama saha içinde bunu hissetmiyorsunuz. Fiziksel olarak ne kadar iyi olduğumuzu gösterdik. Hızlı ve güçlü oynadık." sözlerini sarf etti.