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Terör örgütü PKK yandaşlarından Türk kafilesine sözlü taciz

İsveç'in Gavle kentinde düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası müsabakaları sırasında parkura gelen terör örgütü yandaşları, Türk kafilesini sözlü olarak taciz etti. Türkiye Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, PKK yandaşlarıyla tartışıp, gruba tepki gösterdi.

  • DHA
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Gavle kentinde düzenlenen U23 Avrupa Atletizm Şampiyonası'nın son gününde, yürüyüş müsabakaları sırasında bir grup parkura geldi. Kendilerinin PKK'lı olduğunu söyleyen gruptakiler Türk kafilesini sözlü olarak taciz etti. Milli kafile, terör örgütü yandaşlarına tepki gösterdi. Atletizm Federasyonu Başkanı Fatih Çintimar, PKK yandaşlarıyla tartıştı.
 
Olayla ilgili konuşan Federasyon Başkanı Çintimar, "Şehir meydanında yapılan yarışmada altın madalya kazanan sporcumuz ve Türkiye anonslarından rahatsız olan bir grup terörist sözlü saldırıda bulundu. Kendilerinin PKK'lı olduğunu ifade eden insanlık yoksunu bu gruba gereken tepkiyi gösterdik. Konsolosluk görevlileri gelince tehditlerden vazgeçerek kaçanlar hakkında uluslararası gereken neyse yapılacak. Biz Türk milleti olarak yurt dışı ve yurt içinde ülkemize karşı yapılan her türlü hain saldırılara karşı gerekeni yaptık ve yapmaya devam edeceğiz" dedi.

Terör örgütü PKK tarafından tuzaklanan mayınlar imha ediliyor

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