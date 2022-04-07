Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu (MHK), 8 Mart'ta Süper Lig'de görev alan hakem kadrosunu yeniden belirlerken, aralarında hakem Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus ve Ali Palabıyık'ın yer aldığı 13 ismi listeden çıkardı. Bu gelişme futbol kamuoyunda bomba etkisi yaratmıştı.

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COLLINA, ÇAKIR'I ARAYIP GELİŞMELERİ SORDU

FIFA Hakem Komitesi Başkanı Pierluigi Collina, MHK'nin operasyonu sonrası Süper Lig kadrosundan çıkarılan Cüneyt Çakır'ı arayarak, yaşanan gelişmeleri sordu. Başkanvekili Servet Yardımcı ile görüşen yetkililer özellikle Çakır, Ali Palabıyık ve Abdülkadir Bitigen için tepkilerini "şok olduk" şeklinde dile getirirken, "Bunun arkasında ne var?" sorusunu yönelttiler. Yardımcı ise kararın arkasında herhangi bir şey bulunmadığını, MHK'nin performans ve gençleştirme kriterleri doğrultusunda bu adımı attığını belirtti.

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TAHKİM KURULU, MHK'NİN KARARINI GERİ ÇEVİRDİ

Aralarında Cüneyt Çakır, Fırat Aydınus, Ali Palabıyık gibi tecrübeli isimlerin de olduğu 13 hakem, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Tahkim Kurulu, Merkez Hakem Kurulu'nun Süper Lig ve 1. Lig'de görev yapan hakem ve gözlemciler için aldığı kararı geri çevirdi.

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KATAR YOLU AÇILDI

Futbol Federasyonu yönetim kurulu kararı ile 8 Mart'ta klasman dışı bırakılan, ancak Tahkim Kurulu tarafından haklı bulunarak görevlerine iade edilen hakemlerden Cüneyt Çakır'a Katar'da yapılacak Dünya Kupası'nda düdük çalma şansı doğdu. Milliyet'te yer alan habere göre, Tahkim Kurulu kararının açıklanmasından beş saat sonra Türkiye Futbol Federasyonu Hakem İşleri Müdürlüğü'ne bir e-mail göndererek FIFA kokartlı hakem Çakır'ı sezon sonuna dek kendi liginde görmek istediklerini ileten İsviçre Futbol Federasyonu'na olumlu yanıt verildiği bildirildi.