Transferde adı Trabzonspor ile anılan Rumen orta saha oyuncusu Adrian Sut için Medipol Başakşehir'in de devreye girdiği öğrenildi. Romanya'nın FCSB takımında forma giyen 23 yaşındaki önlibero ile ilgilenen bir diğer kulüp ise Danimarka temsilcisi Kopenhag.

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BAŞAHŞEHİR ADRIAN SUT'UN PEŞİNDE

Rumen basınında çıkan habere göre; Adrian Sut bu kış takım değiştirebilir. Başakşehir ve Kopenhag, Sut'u kadrosuna katabilmek için FCSB ile görüşüyor. Bu arada futbolcunun sözleşmesinde 3 milyon avroluk feshi maddesi bulunduğu öğrenildi.

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"İKİ TAKIMLA GÖRÜŞÜYORUZ"

Adrian Sut'un menajeri Florin Vulturar da transfer görüşmelerini doğruladı ve "Şu anda Adrian için iki takımla görüşme halindeyiz. Danimarka ve Türkiye'den takımlar var ama özellikle bugünlerde müzakereler devam ettiği için daha fazla detay veremem. Önümüzdeki dönemde neyin gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini göreceğiz" ifadelerini kullandı.

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18 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Bu sezon FCSB ile 18 resmi maça çıkan Sut, 2 gol atarken, 1 kez de asist yaptı. 23 yaşındaki önliberonun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Star Gazetesi