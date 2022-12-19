Trabzonspor'un 47. dönem faaliyet raporuna göre, bordo mavili takımın şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonu sonrasında futbolcu maliyetleri 13 milyon avro, son 1 yılda kulüplere olan borcu 118 milyon TL, menajerle olan borcu da 40 milyon TL arttı.

Trabzonspor'un dün gerçekleşen 79. Olağan Genel Kurulu'nda bordo mavili kulübün mali durumu görüşüldü. Kamuoyuyla paylaşılan 47. dönem faaliyet raporunda yer alan bilgilere göre, başkan Ahmet Ağaoğlu döneminde Trabzonspor son 4 yılda en fazla transfer gelirini şampiyonluk sonrasında 2022-23 sezonunun ilk yarısında elde etti.

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TRANSFER GELİRİ 18'E KATLANDI

Raporda yer alan bilgilere göre, 2020-21 sezonunda 10 milyon avro olan transfer gelirleri şampiyonluk sezonunda 1,8 milyon avroya geriledi. Şampiyonluğun ardından yaz döneminde çok sayıda oyuncuyla yolları ayıran bordo mavililer bu transferlerden 18,66 milyon avro gelir elde etti.

Geçtiğimiz yılın faaliyet raporunda yer alan bilgiye göre de bordo mavililer, 2019-20 sezonunda yapılan transferlerden 16,50 milyon avro gelir kazanmıştı. 3 yıllık bir kazanç kaybının ardından transfer gelirlerini yükselten Trabzonspor, geçen yıla göre de transfer kazancını 18'e katladı.

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FUTBOLCU MALİYETLERİ ARTTI

Trabzonspor'da şampiyonlukla beraber futbolcu maliyetleri de artarken, kulüplere olan bonservis giderleri de yükseldi. 2019-20 sezonunda olan futbolcu maliyeti önceki dönem raporunda 20,04 milyon avro olarak yer alırken, Trabzonspor 2020-21 sezonunda maliyetleri 20,01 milyon avro ile dengede tutabilmişti. Trabzonspor'un şampiyonluk yaşadığı 2021-22 sezonundaki tüm futbolcu maliyetleri 27,92 milyon avro olarak raporda yer alırken, şampiyonluk sonrasında futbolcu maliyetleri arttı. 2022-23 sezonunun yaz döneminde transfer hareketliliği yaşanan bordo mavili takımda, sezonun ilk yarısında futbolcu maliyetleri 13 milyon avro artarak 40,92 milyon avroya çıktı.

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MENAJERLİK GİDERLERİ YÜKSELİYOR

2021-22 sezonunda Trabzonspor'da menajerlik harcamaları 2,97 milyon avro olurken, 2021-22 sezonunda ise menajerlik ücretleri sezon boyunca 5,3 milyon avro oldu. Şampiyonluk sonrasında yapılan transferlerle birlikte 2022-23 sezonunun ilk yarısında bordo mavililerin menajerlere harcadığı toplam tutar 3,38 milyon avroya yükseldi. Bordo mavili yönetimin tüm sezon boyunca en fazla menajerlik harcamalarını şampiyonluk sezonunda harcadığı tablolara yansıdı.

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BONSERVİS ÖDEMELERİ ARTTI

Trabzonspor'un futbolcu transferlerinde kulüplere ödediği bonservis bedeli de yükselen gider kalemleri arasında yer aldı. 2020-21 sezonunda 13,49 milyon avro olan bonservis ödemeleri, 2021-22 sezonunda 14,74 milyon avro oldu. 2022-23 sezonu yaz dönemi transferlerinde kulüplere harcanan bonservis ödemeleri ise yarım sezonda 19.30 milyon avro olarak kayıtlara geçti.

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KULÜPLERE VE MENAJERLERE OLAN BORÇLAR TIRMANDI

Trabzonspor'un 47. dönem faaliyet raporunda konsolide borçlar bölümünde, kulüplere olan uzun vadeli toplam borcun 177 milyon 868 bin TL olduğu belirtildi. Buna göre kulüplere geçen yılın ilk yarısında 59 milyon 829 bin TL olan toplam borç, son 1 yılda 118 milyon TL artış gösterdi.

Rapora göre Trabzonspor'un menajerlik hizmetlerine geçen yıl 22 milyon 124 bin TL olan borcu da, bu sezon 40 milyon 528 bin TL artarak 62 milyon 652 bin TL'ye yükseldi.

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KASIMPAŞA'DAN EREN VE DOĞUCAN İCRASI

Trabzonspor'a sezon başında transfer olan Eren Elmalı ve Doğucan Haspolat için Kasımpaşa kulübü, borcun ödenmemesi nedeniyle bordo mavili kulübü icraya verdi. Faaliyet raporuna yansıyanlara göre, 4,8 milyon avroya transfer edilen her iki futbolcu için Kasımpaşa kulübüne yapılacak ödeme gecikti. Konuyu yargıya taşıyan İstanbul ekibi, futbolcuların transferlerinden alacaklarını talep etti. Buna göre Trabzonspor'un davadan çıkacak sonuca göre 63 milyon 912 bin TL ödeme yapması gerekecek.