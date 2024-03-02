İSTANBUL 14°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
2 Mart 2024 Cumartesi / 22 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,3879
  • EURO
    34,0706
  • ALTIN
    2100.98
  • BIST100
    9097.15
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Trabzonspor'da Alanyaspor maçı mesaisi devam ediyor
Spor

Trabzonspor'da Alanyaspor maçı mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta mücadelesinde deplasmanda Alanyaspor ile karşılaşacak olan Trabzonspor'da maçın hazırlıkları devam etti.

AA2 Mart 2024 Cumartesi 16:38 - Güncelleme:
Trabzonspor'da Alanyaspor maçı mesaisi devam ediyor
ABONE OL

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Pazartesi günü deplasmanda Corendon Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik Direktör Abdullah Avcı yönetiminde Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri'nde yapılan antrenmanın ilk bölümünde dinamik ısınma ve koordinasyon çalışması gerçekleştirildi. 5'e 2 ve şut çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maçla sona erdi.

Trabzonspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak Alanya'ya gidecek.

Bu sezon Süper Lig'de şu ana kadar 27 maça çıkan Trabzonspor, bu karşılaşmalardan 46 puan toplayarak 3. sırada yer aldı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.