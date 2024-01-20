Trabzonspor'un konuğu Galatasaray

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında yarın Galatasaray ile sahasında karşılaşacak.

Papara Park'ta yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.

Trabzonspor, ligde 20 karşılaşmada 11 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet ile 37 puan elde ederek üçüncü sırada yer alıyor.

Karadeniz ekibi, Galatasaray maçından da galibiyetle ayrılarak 3. sıradaki yerini koruyup yoluna devam etmek istiyor.

BU SEZONKİ BÜYÜK MAÇLAR



Trabzonspor, bu sezon üç büyük rakibi karşısındaki 4. maçına çıkacak.

Bordo-mavililer, sahasında Beşiktaş'ı 3-0, deplasmanda Fenerbahçe'yi 3-2 yenerken tek yenilgisini Galatasaray karşısında deplasmanda 2-0'lık sonuçla aldı.

Fenerbahçe ve Beşiktaş'ı mağlup eden Karadeniz ekibi, sarı-kırmızılı takımı da mağlup etmesi halinde bu sezon üç büyük rakibi karşısında da galibiyet alma başarısı göstermiş olacak.

Trabzonspor, Abdullah Avcı'nın ikinci döneminde ikinci büyük maçını oynayacak. Bordo-mavililer, Avcı yönetiminde Fenerbahçe'yi deplasmanda 3-2 yenerek 26 yıl sonra sarı-lacivertli takımı deplasmanda yenme başarısı gösterdi.

EKSİK OYUNCULAR



Trabzonspor'da Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Trezeguet, Pepe ve Onuachu forma giyemeyecek.

Karadeniz ekibinde, Orsic ve Denswil'in sakatlıkları sürüyor. Abdülkadir Ömür ve Umut Bozok ise dün kadro dışı bırakılmıştı.