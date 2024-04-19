Transferde önceliği orta sahaya veren Cimbom, beklediği katkıyı alamadığı Ndombele'nin alternatifini yine İngiltere'de buldu. Sarı-kırmızılılar, sezon başında da listesindeki Liverpool'un 21 yaşındaki Hollandalı maestrosu Ryan Gravenberch'le tekrar temas kurmaya hazırlanıyor.

Okan Buruk'un da orta sahada Torreira'nın yükünü alacak isim olarak Gravenberch'i işaret ettiği öğrenildi.

ÖNCELİK KİRALAMA

Sezon başında Bayern Münih'ten 40 milyon euro'ya Liverpool'un yolunu tutan genç orta saha için Galatasaray'ın 25 milyon euro satın alma opsiyonlu kiralık teklifinde bulunduğu öne sürülmüştü. İngiliz devinde beklediği süreyi alamayan Granvenberch'in transferinde bu sefer daha iştahlı olan sarı-kırmızılı yönetimin, tüm şartları zorlayacağı öğrenildi.

HEM 8 HEM DE 6 NUMARA

Torreira'nın yanına biçilmiş bir kaftan olarak düşünülen Gravenberch, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor. Çoğunlukla 8 numara pozisyonunda oynasa da 1.90'lık boyu ve güçlü fiziğiyle 6 numarada da çok iyi performanslar ortaya koyabiliyor.

EURO 2024'TE BOY GÖSTERECEK

İlk kez 18 yaşında Hollanda Milli Takımı'nın formasını giyen Ryan Gravenberch'in, Almanya'da düzenlenecek olan Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da kadroda yer alması bekleniyor.

Galatasaray'ın da şampiyona başlamadan transferde mesafe kat etmek için girişimlerini hızlandıracağı öğrenildi.

33 MAÇ OYNADI

Ajax alt yapısından yetişen Gravenberch 2022'de 18.5 milyon euro'ya Bayern'e transfer oldu. Sezon başında da 40 milyon euro'ya Liverpool'a geçti.

Liverpool'da bu sezon 33 maça çıkan 21 yaşındaki maestro, 3 gol, 2 asist yaptı. Hollanda Milli Takımı'nda 11 maça çıkan Gravenberch, 1 gol attı.

RYAN GRAVENBERCH KİMDİR?

Ryan Gravenberch, 16 Mayıs 2002'de Hollanda'nın Amsterdam kentinde dünyaya geldi. Futbola Zeeburgia altyapısında başladı.

2010 yazında Ajax'ın altyapısına transfer oldu ve tüm yaş kategorilerinde forma giydi. 2019'da A takıma yükselme başarısı gösteren Gravenberch, 2022 yazında ise 18.5 milyon Euro'ya Bayern Münih'in yolunu tuttu.

2023 yazında 40 milyon Euro bonservis bedeliyle Liverpool'un yolunu tuttu. 21 yaşındaki oyuncunun 2028'e kadar İngiliz ekibiyle sözleşmesi bulunuyor. Genç ismin güncel piyasa değeri ise 35 milyon Euro...