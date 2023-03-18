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Spor

Transfer sihirbazı Monchi'den Enes Ünal operasyonu!

Enes Ünal, Getafe'de gösterdiği başarılı performansla 'Transfer Sihirbazı' lakabıyla bilinen Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin radarına girdi. Piyasa değeri 25 milyon avroyu geçen Enes Ünal'ı kadrosuna katmak isteyen Sevilla, bu transfer için oyuncu satarak bütçesini artırmak istiyor.

Star Gazetesi18 Mart 2023 Cumartesi 15:56 - Güncelleme:
Transfer sihirbazı Monchi'den Enes Ünal operasyonu!
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Enes Ünal, Getafe'de geçirdiği başarılı sezonda transfer haberleriyle anılmaya devam ediyor. Türk golcü, takımının yarın Sevilla'yı ağırlayacağı La Liga maçı öncesi misafir takımın yetkililerinin göz hapsinde olacak!

MONCHI, ENES ÜNAL'I İZLEYECEK

Form durumuyla yaz transfer dönemi için zaten Sevilla Sportif Direktörü Monchi'nin hedefinde olan Türk futbolcu için İspanyol basınında yarın oynanacak maç öncesi "Monchi'nin bu Pazar izleyeceği Getafe forveti" yorumu yapıldı.

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ENES'İ ALMAK İÇİN OYUNCU SATACAKLAR

Haberde Getafe Başkanı Angel Torres'in, 2025'e kadar sözleşmesi olan Enes Ünal'ı, Sevilla'nın ekonomik şartlarına uygun bir bedelle bırakmasının zor göründüğü belirtildi. İspanyol takımının bu transfer operasyonunu olumlu sonuçlandırabilmek için önemli oyuncularından birini satarak bütçesini yükseltebileceği ifade edildi.

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PİYASA DEĞERİ 25 MİLYON AVRO

Geçen sezon 16 gol atan, bu sezon ise 13 gol, 5 asistle takımının gol yükünü sırtlayan Enes, 5 kez daha fileleri havalandırırsa Getafe tarihinin La Liga'da en çok gol atan oyuncusu olacak. 25 yaşındaki futbolcunun rekor odaklı bu performansı piyasa değerinin de 25 milyon avroya kadar çıkmasını sağladı.

Star Gazetesi

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