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Spor

Trezeguet, Beşiktaş'la anlaştı mı? Menajerinden açıklama geldi

Beşiktaş'ın bonservisi Aston Villa'da olan ve son olarak Başakşehir'de kiralık olarak forma giyen Trezeguet ile anlaştığı iddialarına futbolcunun menajerinden cevap geldi.

Sporx4 Haziran 2022 Cumartesi 14:22 - Güncelleme:
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Yeni sezon için ofansif hattını geliştirmek isteyen Beşiktaş'ın gündemine gelen isimlerden biri de Trezeguet oldu. Siyah-beyazlılarla anlaştığı yönünde haberlerin yer almasının ardından futbolcunun menajeri Christian Emile bir açıklama yaptı.

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BEŞİKTAŞ, TREZEGUET İLE ANLAŞTI MI?

Christian Emile, "Beşiktaş'ın Trezeguet ile anlaştığına ilişkin haberler doğru değil, ancak bazı Avrupalı kulüpler ile görüşmeleri sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

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GEÇEN SEZON NELER YAPTI?

Trezeguet, geçen sezon Medipol Başakşehir'de yarım dönem oynadı ve 13 maçta 6 gol 3 asistlik performans sergiledi. Mısırlı oyuncu, Aston Villa'da ise 2 maçta 1 gol kaydetmişti.

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EN PARLAK DÖNEMİ KASIMPAŞA'DA

Hatırlanacağı üzere futbolcu, 2017-18 sezonunda çok başarılı bir grafik çizmişti. Trezeguet, Kasımpaşa formasıyla 33 maçta 16 gol 6 asistlik katkı verdi. 28 yaşındaki futbolcunun Transfermarkt verilerine göre güncel piyasa değeri 10 milyon avro olarak gösteriliyor.

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