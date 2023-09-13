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Spor

Türk Telekom, CSKA'ya direnemedi

16. TÜBAD Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası'nda Türk Telekom, CSKA Moskova'ya. 79-61 mağlup oldu.

13 Eylül 2023 Çarşamba 22:39 - Güncelleme:
Türk Telekom, CSKA'ya direnemedi
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Antalya'da "Nirvana Basketball Weeks (Nirvana Basketbol Haftaları)" çerçevesinde düzenlenen 16. Türkiye Basketbol Antrenörleri Derneği (TÜBAD) Mehmet Baturalp Turnuvası ve İsmet Badem Kupası'nda Türk Tlekom, Rusya temsilcisi CSKA Moskova'ya 79-61 yenildi.

Antalya Nirvana Cosmopolitan Hotel Cosmos Sports Center'da gerçekleştirilen organizasyonda, Mehmet Baturalp Turnuvası grubunda Beşiktaş ve CSKA Moskova'nın yanı sıra Anadolu Efes, İsmet Badem Kupası grubunda ise Galatasaray Nef, Pınar Karşıyaka ve Türk Telekom takımları yer alıyor.

Maçta 18 sayılık performansıyla "en değerli oyuncu" seçilen CSKA Moskova'dan Anton Astapkovich'e ödülünü, TÜBAD Genel Koordinatörü Şükrü Yaravlı verdi.

Yarın Galatasaray ile Pınar Karşıyaka'nın saat 18.00'de, Anadolu Efes ile Beşiktaş'ın 20.00'de karşılaşacağı organizasyon, 17 Eylül Pazar günü sona erecek.

Salon: Nirvana Cosmos Sports Center

Hakemler: Mehmet Karabilecen, Özlem Yalman, Tolga Akkuşoğlu

CSKA Moskova: Ware 8, Jekiri, Ukhov 11, Ruzhentsev 6, Antonov 3, Astapkovich 18, Charles 6, Kardanakhishvili 14, Mbaye 4, Gafurov 2, Kurbanov 7

Türk Telekom: McDuffie 4, Boran Güler, Adams 13, Wallace 17, Enoch 11, Yiğitcan Saybir 8, Metehan Akyel, Okben Ulubay 2, İsmail Cem Ulusoy 6, Troy Selim Şav

1. Periyot: 21-15

Devre: 38-28

3. Periyot: 57-48

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