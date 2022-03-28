İSTANBUL 15°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Mart 2022 Pazartesi / 25 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8457
  • EURO
    16,2758
  • ALTIN
    923.681
  • BIST100
    2179.9
Spor

Türkiye: 0 - İtalya: 10

Türkiye - İtalya rekabetinde A milli futbol takımları seviyesindeki 15. maç yarın oynanacak. Geride kalan 14 maçta İtalya'nın Türkiye'ye karşı galibiyet sayılarında 10-0 üstünlüğü bulunuyor. A Milliler, İtalyanlara karşı ilk kez galip gelmek için mücadele edecek.

AA28 Mart 2022 Pazartesi 09:36 - Güncelleme: 28 Mart 2022 Pazartesi 09:36
ABONE OL

A Milli Futbol Takımı, yarın özel maçta karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 15. maçına çıkacak.

Ay-yıldızı ekip, güçlü rakibi karşısında ilk galibiyetini elde etmek için mücadele edecek.

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 14 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 10 yenilgi yaşadı. Kalesinde 26 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip ağlara 8 gol gönderdi.

SON MAÇ AVRUPA ŞAMPİYONASI AÇILIŞINDA

İki ülke A milli futbol takımları, son kez geçtiğimiz yıl düzenlenen 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) açılış maçında karşı karşıya geldi.

İtalya, ilk yarısı golsüz eşitlikle sona eren mücadeleyi, ikinci yarıda Merih Demiral (kendi kalesine), Ciro Immobile ve Lorenzo Insigne'nin golleriyle 3-0 kazandı.

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
11.06.2021RomaEURO 20200-3
15.11.2006BergamoÖzel1-1
20.11.2002PescaraÖzel1-1
11.06.2000ArnhemEURO 20001-2
21.12.1994PescaraÖzel1-3
03.03.1984İstanbulÖzel1-2
23.09.1978FloransaÖzel0-1
25.02.1973İstanbulDünya Kupası Elemeleri0-1
13.01.1973NapoliDünya Kupası Elemeleri0-0
27.03.1963İstanbulÖzel0-1
02.12.1962BolognaAvrupa Şampiyonası Elemeleri0-6
26.06.1955TriesteAkdeniz Oyunları (İtalya B)1-1
11.12.1953İstanbulAkdeniz Oyunları (İtalya B)0-1
20.05.1949AtinaAkdeniz Oyunları (İtalya B)2-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.