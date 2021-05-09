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Spor

Tuzlaspor-Giresunspor maçında forma skandalı! Fatih Safran...

TFF 1. Lig'in son haftasında karşı karşıya gelen Tuzlaspor-Giresunspor maçında ilginç bir olay yaşandı. Tuzlasporlu Fatih Safran, ikinci yarıda oyuna takım arkadaşının formasıyla dahil oldu. Bu hata, yaklaşık 14 dakika sonra fark edildi. Hakem Atilla Karaoğlan oyuncunun formasını değiştirmesini istedi.

09 Mayıs 2021 Pazar 23:16 - Güncelleme: 09 Mayıs 2021 Pazar 23:21
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TFF 1. Lig'in son haftasında oynanan Tuzlaspor-Giresunspor maçında ilginç bir olay yaşandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna dahil olan Fatih Safran sahaya, yanlışlıkla takım arkadaşı Ufuk'un formasıyla sahaya girdi. Yaklaşık 14 dakika fark edilmeyen bu hatayı daha sonra karşılaşmanın gözlemcisi fark etti.

Yapılan uyarı sonrası hakem Atilla Karaoğlan, Fatih'i uyararak formasını değiştirmesini söyledi.

Yedek kulübesine gelen Fatih, kendisine ait 37 numaralı formayı giyerek oyuna tekrar dahil oldu.

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