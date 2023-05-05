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Spor

Tyler Dorsey: Burada olmamızın bir sebebi var

THY Avrupa Ligi play-off çeyrek final serisi dördüncü maçında Olympiakos'u 73-69'luk skorla mağlup eden Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu Tyler Dorsey maç sonu açıklamalarda bulundu.

5 Mayıs 2023 Cuma 23:25 - Güncelleme:
Tyler Dorsey: Burada olmamızın bir sebebi var
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Fenerbahçe Beko oyuncusu Tyler Dorsey, Olympiakos galibiyeti sonrası açıklama yaptı.

Tyler Dorsey yaptığı açıklamada, "Burada tamam ya da devam maçı olduğunu biliyorduk. Biz hatalar yaptık, onlar yaptı. Çok zor bir seri oldu. 5. maçtan daha azını beklemiyordum. Hazır olmalıyız. Her şeyimizi ortaya koymamız gerekiyor." dedi.

Ayrıca, "Sadece şunu söyleyeceğim; geliyoruz. Burada olmamızın bir sebebi var. 5. maça taşıdığımız için gururlu, mutlu olmalıyız. Hazır olacağız." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko'da 27 numaranın sahibi olan Amerikan asıllı Yunan basketbolcu Tyler Dorsey sarı-lacivertli ekibe 1 Mart 2023 tarihinde katıldı.

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