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Spor

Ufuk Sarıca: İkinci yarı 60 sayı yememiz kabul edilemez

Merkezefendi Belediyesi Basket'e deplasmanda 107-94'lük skorla mağlup olan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca maç sonu değerlendirmelerde bulundu.

AA30 Aralık 2023 Cumartesi 13:45 - Güncelleme:
Ufuk Sarıca: İkinci yarı 60 sayı yememiz kabul edilemez
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket'e deplasmanda 107-94 yenilerek 8 maçlık galibiyet serisi sona eren Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Özellikle ikinci yarı 60 sayı yememiz kabul edilemez bir durum." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, özellikle savunmada çok kötü bir oyun sergilediklerini belirtti.

Geçen haftaki basketbollarından çok farklı bir tablo çizdiklerini aktaran Sarıca, şunları kaydetti:

"Özellikle ikinci yarı 60 sayı yememiz kabul edilemez bir durum. Rakibimizi tebrik ediyorum. Çok çabuk toparlanıp, çarşamba günü Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız play-in turuna odaklanmalıyız. Arka arkaya 8 maç kazanırken oynadığımız oyun anlayışımız ve paylaşmamıza sahip çıkmalıyız. Kendi öz eleştirimizi yapıp, aramızda konuşacağız. Diğer taraftan, maçta hakem kararlarının eşit hassasiyette olmadığını çok net bir şekilde söylemek isterim."

Ligde 4. yenilgisini yaşayan Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in ilk maçında 3 Ocak Çarşamba günü İspanyol ekibi Rio Breogan'ı konuk edecek.

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