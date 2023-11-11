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Spor

Ufuk Sarıca: Moralli bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz

Türkiye Basketbol Süper Lig'inde bu sezon ilk deplasman galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Umut Sarı müsabakanın ardından açıklamalarda bulundu.

AA11 Kasım 2023 Cumartesi 10:24 - Güncelleme:
Ufuk Sarıca: Moralli bir şekilde Şampiyonlar Ligi'ne gideceğiz
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Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde Onvo Büyükçekmece Basketbol'u 93-75 yenerek deplasmanda ilk galibiyetini alan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Moralli bir şekilde hafta arasında Şampiyonlar Ligi için Strazburg'a gideceğiz. Bu oyunu devam ettirmek istiyoruz." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü karşılaşmada iyi bir oyun ortaya koyduklarını söyledi.

İlk yarıda gösterdikleri performansı çok beğendiğini kaydeden Sarıca, şöyle konuştu:

"Bütün maç bunu devam ettirdik. Çok sayıda oyuncuyla oynadık, rotasyon yaptık. Ribaunt kısmı bizim için sezon başından beri önemli olan bir mevzu. Can sıkıcı nokta, çok basit yaptığımız yine top kayıplarıydı. Yani bunlar olmasaydı belki de çok daha farklı, çok daha enteresan bir skor olurdu ama sonuçta oynadığımız oyun çok tatminkar. Moralli bir şekilde hafta arasında Şampiyonlar Ligi için Strazburg'a gideceğiz. Bu oyunu devam ettirmek istiyoruz. Umarım Erick McCollum da aramıza dahil olacak. Orada alacağımız ekstra deplasman galibiyeti bizi grupta birincilik için çok şanslı bir duruma sokar."

Ligde 7. maçında 4. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, deplasmanda ilk kez kazandı. Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda yoluna kayıpsız devam eden Pınar Karşıyaka, 3. maçında 15 Kasım Çarşamba günü Fransa'da SIG Strasbourg'la karşılaşacak.

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