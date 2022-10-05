Uğurcan Çakır için gelen teklif ortaya çıktı! 12 milyon avro...

Trabzonspor'un kalecisi Uğurcan Çakır'ın transferiyle ilgili çarpıcı gerçek ortaya çıktı.
Uğurcan'ın adı sezon başında transfer dedikodularına karışmıştı. Milli kaleciye birçok takımın talip olduğu iddia edilmiş ancak transferde somut bir gelişme yaşanmamıştı. Bu gelişmelerin ardından takımda kalan Uğurcan Çakır, transfer dedikodularında yer almaya devam ediyor.
İspanyolların ünlü gazetesi AS'ın haberine göre; yaz döneminde Manchester City'nin sahibi City Group'un satın aldığı Girona, 26 yaşındaki kaleci için devreye girip 12 milyon avro teklifte bulundu. Ancak transferin kapanmasına kısa bir süre kalmasından dolayı tecrübeli file bekçisi Trabzonspor'da kaldı.
Ayrıca Fransa'nın Rennes takımı, milli eldivenle ilgilendi fakat Alfred Gomis'i satamadığı için resmi bir adım atmadı.
Bu sezon Trabzonspor formasıyla 10 maça çıkan Uğurcan 14 gol yerken, 4 maçta kalesini gole kapattı.