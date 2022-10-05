İşte Mauro Icardi gerçekleri! Futbolu bırakıyor mu?

Süper Lig'de bu haftayı BAY geçecek olan Galatasaray'da takıma verilen 3 günlük iznin ardından Kayserispor maçı hazırlıkları bugün başlayacak. Sarı-Kırmızılılar'da gündemin ilk sırasında Mauro Icardi'nin ismi yer almaya devam ediyor.

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MAURO ICARDI'NİN ÖZEL HAYATI SALLANTIDA!

Sakat olduğu gerekçesiyle Adana deplasmanına götürülmeyen ancak eşi Wanda Nara ile yaşadığı sorunlar nedeniyle Arjantin'e gittiği ortaya çıkan yıldız futbolcuyla ilgili flaş haberlerin ardı arkası kesilmiyor.

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İDDİALAR

Dün Arjantin basınında yer alan iddialara göre Icardi ailesine daha fazla zaman ayırmak için futbolu bırakmayı düşünüyor. Yine bir başka iddiaya göre ise Arjantinli yıldızın yaşadığı mental sorunlardan yana çok dertli olan yönetim, ocak ayı için ayrılık planları yapıyor.

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GERÇEKLER

Takvim'in haberine göre Mauro Icardi'nin şu an futbolu bırakmak gibi bir düşüncesi kesinlikle yok. Hatta yıldız futbolcunun eşiyle arasındaki sorunların da ortadan kalktığı belirlendi. Ayrıca Galatasaray yönetiminin gündeminde Icardi ile olası bir yol ayrımı da bulunmuyor.

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KAYSERİSPOR MAÇINDA İLK 11'DE

Hatta teknik direktör Okan Buruk'un Kayserispor karşısında 11'de görev vermeyi düşündüğü Tangocu'yu zorlu deplasmana kadar mental ve fiziki açıdan hazırlamak için büyük uğraş vereceği ifade ediliyor.