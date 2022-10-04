Menajeri resmen açıkladı! Yunus Akgün'e gelen transfer teklifi...

Kiralık gittiği Adana Demirspor'daki muhteşem çıkışının ardından Galatasaray'a dönen ve ilk 11'in değişilmez oyuncusu olan Yunus Akgün'e talip çıktı. Genç yıldızın menajeri, Fransa ve ABD'den Yunus'a teklifler olduğunu açıkladı. Necdet Ergezen, Radyospor'dan Özgür Sancar'a özel açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'da Fernando Muslera depremi! Ayrılıyor...

"YUNUS AKGÜN GELİŞMEYE DEVAM EDİYOR"

Yunus'un Adana Demirspor'dan Galatasaray'a performansıyla kendisini Süper Lig'de ispatlamış bir oyuncu olarak döndüğünü belirten Ergezen, "Şu anda ilk 11 oyuncusu ve gelişmeye devam ediyor, bu yüzden çok mutlu" dedi.

Bu performansı kimse beklemiyordu Valerien Ismael'in yeni jokeri

"HER MAÇTA AYNI PERFORMANSI GÖSTEREMEZ"

Necdet Ergezen sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yunus Akgün, Galatasaray'ın kontratlı oyuncusu. Elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Oyuncuların performansı hakkında eleştiri her zaman olacaktır. Her dakika, her maçta aynı performansı göstermelerine imkan yok. Makine değiller sonuçta. Saha içinde performansını daha yukarı çıkarmasını istiyoruz. Benim için iyi olan performans sizin için iyi olmayabilir."

"ERDEN TİMUR İLE YENİ SÖZLEŞMEYİ KONUŞTUK"

Galatasaray'la 1 yıllık sözleşmesi kalan Yunus'un bu durumu kafasına takmadığını aktaran Ergezen, Erden Timur'la görüştüklerini belirtti, "Yunus, sözleşmesini kafasına takmıyor. Ortada hem bizim hem Galatasaray açısından herhangi bir problem yok. Galatasaray da transfer dönemini çok yoğun geçirdiği için teknik olarak bir görüşme yapamazdık. Erden Timur Bey ile geçen hafta konuştuk, önümüzdeki günlerde Yunus Akgün için bir görüşme yapacağız." diye konuştu.

Son dakikada vazgeçti! İşte Serdar Dursun gerçekleri...

"YUNUS AKGÜN'E ABD'DE ÇOK FAZLA İLGİ VAR"

Fransa ve ABD'den genç oyuncuya transfer teklifi geldiğini açıklayan Ergezen, "Yunus Akgün'e Fransa ve ABD'den teklif geldi. ABD'den geçen sene ve Ocak ayında da transfer teklifi geldi. Amerika'da Yunus'a karşı çok fazla ilgi var." diye konuştu.

Galatasaray altyapısından yetişen 22 yaşındaki yıldızın Sarı Kırmızılı ekiple Haziran 2024'e kadar sözleşmesi bulunuyor.