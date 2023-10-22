Ümraniyespor evinde 3 puanı 90'da kazandı

Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti.
Ümraniyespor'un gollerini 13. dakikada Strahil Popov, 59. dakikada penaltıdan Dejvi Bregu ve 90+8. dakikada Viktor Klonaridis kaydetti. Manisa FK'nın gollerini 47. dakikada Tugay Kacar ve 90+2. dakikada Sandro Lima kaydetti.
Ümraniyespor bu galibiyetle birlikte puanını 8'e yükseltirken, Manisa FK 13 puanda kaldı.
Ümraniyespor bir sonraki karşılaşmasında Adanaspor deplasmanına giderken, Manisa FK sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.