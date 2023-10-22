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Spor

Ümraniyespor evinde 3 puanı 90'da kazandı

Trendyol 1. Lig karşılaşmasında Ümraniyespor evinde ağırladığı Manisa FK'yı, 3-2 mağlup etmeyi başardı

22 Ekim 2023 Pazar 19:17 - Güncelleme:
Ümraniyespor evinde 3 puanı 90'da kazandı
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Trendyol 1. Lig 9. hafta karşılaşmasında Ümraniyespor sahasında konuk ettiği Manisa FK'yı 3-2 mağlup etti.

Ümraniyespor'un gollerini 13. dakikada Strahil Popov, 59. dakikada penaltıdan Dejvi Bregu ve 90+8. dakikada Viktor Klonaridis kaydetti. Manisa FK'nın gollerini 47. dakikada Tugay Kacar ve 90+2. dakikada Sandro Lima kaydetti.

Ümraniyespor bu galibiyetle birlikte puanını 8'e yükseltirken, Manisa FK 13 puanda kaldı.

Ümraniyespor bir sonraki karşılaşmasında Adanaspor deplasmanına giderken, Manisa FK sahasında Çorum FK'yı ağırlayacak.

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