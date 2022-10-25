Beşiktaş Yönetimi, Hatayspor yenilgisi sonrasında teknik direktör Valerien Ismael'i gözden çıkardı.

ŞENOL GÜNEŞ REDDETTİ

Fanatik'in haberine göre; Ismael'i göndermek isteyen siyah beyazlılar ilk görüşmesini eski çalıştırıcısı Şenol Güneş ile gerçekleştirdi. Yönetim, Vodafone Park'ta oynanan Trabzonspor maçının ardından tecrübeli hoca ile buluşarak bir görüşme yaptı ancak Güneş'in teklifi kabul etmediği öğrenildi. Bu arada yönetim içerisinde bazı isimlerin de Şenol Güneş'e sıcak bakmadığı ifade edildi.

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SERGEN YALÇIN İDDİASI

Beşiktaş'ta gündemde olan isimlerden bir diğeri ise Sergen Yalçın. Beşiktaş'ın başına 29 Ocak 2020'de Abdullah Avcı ile yolların ayrılması sonrasında gelen Sergen hoca, o sezonu 62 puanla 3. sırada tamamladı. 49 yaşındaki tecrübeli teknik adam, Beşiktaş'la geçirdiği 2020-2021 sezonunu ise şampiyonlukla tamamladı. 2021-2022 sezonunda alınan kötü sonuçların ardından devre arasına gelmeden Sergen hoca ile yollar ayrılmıştı. Sergen Yalçın, siyah beyazlıların teknik adam listesinde yeniden yer aldı.

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FESİHTE 1.2 MİLYON AVRO ÖDENECEK

Beşiktaş ile sezon sonuna kadar sözleşmesi olan Valerien Ismael, yıllık 1.2 milyon avro kazanıyor. Fransız teknik adamın görevine son verilmesi halinde, bu ücretin tamamı kendisine ödenecek.