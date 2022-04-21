Valerien Ismael kararını verdi! ''5'ini de gönderin''

Beşiktaş'ta sözleşmesi bitecek olan oyuncuların fazlalığı sebebiyle gelecek sezonun kadrosunun yapılanması için Valerien Ismael'in raporu bekleniyordu. Yeni transferlerin bir an önce gerçekleşmesi ve sezon öncesi kampına yetişmesi için gidecekleri belirlemek isteyen yönetim ilk raporu aldı.

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5 FUTBOLCUYU İSTEMİYOR

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Fransız teknik adam öncelikle beş oyuncunun biletini kesin olarak kesti. Barcelona'dan kiralanan Miralem Pjanic ile yıllık 2,7 milyon avro ücrette direten Cyle Larin'in istenmeyenler listesinde yer alması dikkat çekti. Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre ve Mehmet Topal da kesin olarak gelecek sezon için düşünülmüyor.

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VIDA, CAN VE GÜVEN İÇİN BEKLEMEDE

Valerien Ismael üç isim için ise biraz daha beklenmesi gerektiğini söyledi. Domagoj Vida, Güven Yalçın ve Can Bozdoğan'ı beğenen 46 yaşındaki çalıştırıcı, kesin kararını sezon sona ermeden vereceğini yönetime bildirdi.

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BATSHUAYI ÇOK ZOR

Öte yandan Batshuayi'den memnun olan Ismael'e kötü haber Ada'dan geldi. Chelsea, bonservisine sahip olduğu Belçikalı yıldızı gelecek sezon takımda tutma kararı aldı.

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SOL KANAT N'KOUDOU'YA EMANET

Beşiktaş'ta sol kanat bölgesi için önemli bir karar alındı. Sözleşmesi bitecek olan Larin ile son maçlarda bulduğu şansları değerlendiremeyen Teixeira gözden düştü. Valerien Ismael'in, pazartesi günü oynanacak Kasımpaşa maçında N'Koudou'yu görevlendirmeye karar verdiği öğrenildi.